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تحذير: السوائل المنكهة بالسجائر الإلكترونية تغلق الرئة بـ"زيت متصلب"

السبت، 21 سبتمبر 2019 08:13 م
تحذير: السوائل المنكهة بالسجائر الإلكترونية تغلق الرئة بـ"زيت متصلب" السجائر الالكترونية تغلق الرئة مثل شحم الخنزير البارد
كتبت أمل علام

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بعد وفاة الحالة الثامنة بسبب السجائر الإلكترونية، حذرت صحيفة " The Sun " البريطانية، منها، موضحة أنها تغلق الرئتين بالزيت السائل الصلب، والذى يسبب أمراض الرئة ويظهر ذلك من خلال الأشعة.

وأشارت الصحيفة إلى شاب يدعى إنتوني يبلغ من العمر 19 عامًا، من بنسلفانيا، قد أصيب بمرض شديد جعله غير قادر على التنفس بمفرده، الأسبوع الماضي، نقله والدا إلى المستشفى حيث أجرى الأطباء أشعة، واكتشفوا أن رئتيه كانتا ممتلئين "بزيت سائل إلكتروني"، حيث إن الأطباء شبّهوه بشحم الخنزير الذى يتصلب بعد أن يبرد.

السجالئر الالكترونية تغلق الرئة مثل شحم الخنزير البارد
السجالئر الالكترونية تغلق الرئة مثل شحم الخنزير البارد

قال والده كيث، أن سد الرئتين شبهة الأطباء وكأنه مسدود بشحم الخنزير الذى يتصلب بعد أن يبرد، موضحا أن الأطباء كانوا قد حذروا تونى من قبل من أنه فى سن 19 عامًا، ولكن رئتيه أصبحتا الآن مثل رئة شخص يبلغ من العمر 60 عامًا، حيث أنه كان يستخدم منذ حوالى عامين الزيوت المنكهة، بما فى ذلك التوت الأزرق، والحلوى القطنية، والقرفة.

وأضاف والده، إنه كان يدخن أيضًا مادة "THC"، وهى المادة الكيميائية ذات التأثير النفسانى فى الحشيش.

وأشارت الصحيفة إلى أن تونى ذهب لأول مرة إلى المستشفى فى 8 سبتمبر مصابًا بسعال مقلق، لكن التشخيص أثبت إنه يعانى من التهاب شعبي، وتم علاجه عن طريق المضادات الحيوية، بعد ذلك بيومين، بدأ يشعر بحالته تسوء، وعاد إلى المستشفى، حيث أوضح الأطباء إنه ربما أصيب بالتهاب رئوى وتسبب فى إصابة الرئتين بالتهاب، وامتلأت بالسائل، وصفوا له مضاد حيوى قوى وأدوية الأسترويد، لكن حالته استمرت فى التدهور.

 

انسداد الرئة بالسائل وكانه متصلب
انسداد الرئة بالسائل وكانه متصلب

وأوضحت الصحيفة، إنه أمضى ليلة الأحد فى سعال مستمر، وعاد إلى المستشفى فى صباح اليوم التالي، حيث أظهرت الاختبارات أن مستويات الأكسجين لديه كانت منخفضة بشكل خطير، " 37 %"، حيث تم نقله إلى الرعاية المركزة .

انتونى 19 عاما

انتونى 19 عاما

شاركت والدته "تانيا"، التي أقامت صفحة على الفيسبوك لجمع التبرعات، ووضعت فيها صور الأشعة على الرئتين كتحذير للآخرين، ووفقًا لما ذكره الأطباء، تظهر بعض المناطق فى الأشعة التي أغلقت تماما،  مثل شحم الخنزير البارد.


السجائر الالكترونية

تدخين السجائر الالكترونية

شحم الخنزير البارد

انسداد الرئة

المضادات الحيوية

امراض الرئة

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