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تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار فى العملة 15 يومًا

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:27 م
تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار فى العملة 15 يومًا اموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضى المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهمين فى القضية.

 

وكشفت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهمين نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذين من محل سكنهم وعملهم مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

 

وأضافت أن المتهمين قاموا بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامتهم والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققين نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامهم بفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الاتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

وضبط بحوزة المتهمين مبالغ مالية قدرها ( 96،663 ألف دولار أمريكى - 49،685 ألف يورو - 846،985 ألف جنيه مصرى - 13 ألف ريال سعودى)، وكذا (3 شيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة "مبلغ مليون جنيه - مبلغ 45600 ألف جنيه - مبلغ 100 ألف جنيه مصرى.


تجديد حبس 3 متهمين

عصابة العملة

الاتجار بالعملة

الاموال العامة

تجارة العمله

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