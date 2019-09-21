تجديد حبس متهم بتكوين تشكيل عصابى لتزوير الأختام الحكومية

كتبت أمنية الموجى

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم اشترك مع آخر "محبوس" فى تشكيل عصابى لتزوير الأختام الحكومية، المحررات الرسمية، وانتحال صفة موظف بإحدى الجهات القضائية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

كشفت التحريات الأمنية الأولية لأحد المتهمين، أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وقام بتزوير إثبات شخصية "كارنيه" منسوب صدوره لذات الجهة، لجهة قضائية، وأنه كون تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع آخر صاحب مطبعة تخصص نشاطه الإجرامى فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية، وترويجها على المواطنين نظير مبالغ مالية.