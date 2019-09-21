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تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة محظورة بالقطامية 15 يوماً

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:38 ص
تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة محظورة بالقطامية 15 يوماً كلابش-ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القطامية، 15يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم "ف.م.ع" عاطل، عثر بحوزته على كتب ومنشورات تابعة لجماعة إرهابية تهدد أمن الدولة.

كانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة القطامية، تفيد أن المتهم منضم لجماعة محظورة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القطامية، من القبض على المتهم وبحوزته كتب خاصة بالجماعة المحظورة، ومنشورات خاصة بهم تهدد أمن الدولة ولاب توب به متعلقات ورسائل خاصة بهم، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه وأنكر امتلاكه للمضبوطات، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


الانضمام لجماعة محظورة

محكمة الجنح

نيابة القاهرة الجديدة

تجديد حبس

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