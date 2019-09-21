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تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

السبت، 21 سبتمبر 2019 07:44 م
تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما حبس_أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت النيابة العامة حبس متهمين 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات، التي تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين كلا من: صفوت رباح، وعبد النبى إسماعيل، ارتكاب جرائم  الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.


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النيابة العامة

الانضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

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