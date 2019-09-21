تجديد حبس عاطلين ضبط بحوزتهما كيلو حشيش فى المقطم

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الخليفة والمقطم حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث تم ضبطهم وبحوزتهما كيلو حشيش قبل بيعه على عملائهما فى منطقة المقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن وحدة مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما داخل شقة "مستأجرة" كائنة بالهضبة الوسطى دائرة القسم وبحوزتهما (كيلو حشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول - دراجة نارية ملك أحدهم).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، واستخدام الدراجة النارية فى عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.