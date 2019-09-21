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تجديد حبس حداد 15 يوما لذبحه ابنته وإلقاء جثتها بترعة فى القناطر الخيرية

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:35 م
تجديد حبس حداد 15 يوما لذبحه ابنته وإلقاء جثتها بترعة فى القناطر الخيرية حبس - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية حبس حداد 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بذبح ابنته البالغة من العمر 7 سنوات وإلقاء جثتها بترعة بالقناطر الخيرية. 

وكان قد تلقى العميد إبراهيم الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالى، بالعثور على جثة طفلة فى مياه ترعة الزيتونة بالقناطر الخيرية، وأخطر اللواء طارق عجيز مدير الأمن بالواقعة، فانتقل على الفور العقيد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لطفلة عمرها 7 سنوات، بها جرح ذبحى فى الرقبة، وبفحصها تبين أنها تدعى "ر.ع.ا" 7 سنوات.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدها "ع.ا"، 35 سنة وأنه يعانى من اضطرابات نفسية ويعمل حدادا، وأنه أقدم على الجريمة لشكه فى نسبها.

وأضافت التحريات أن المتهم منفصل عن زوجته منذ سنوات، حيث تزوجت الأخيرة من آخر، وأن الطفلة المجنى عليها تقيم مع والدها المتهم، الذى شك فى نسبها إليه، وذبحها بسكين، وألقى بجثتها فى ترعة الزيتونة بالقناطر الخيرية.

وتمكن المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، من القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.


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