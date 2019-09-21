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تجارة عين شمس تبدأ اليوم العام الدراسى الجديد وتستقبل 50 ألف طالب

السبت، 21 سبتمبر 2019 07:00 ص
تجارة عين شمس تبدأ اليوم العام الدراسى الجديد وتستقبل 50 ألف طالب جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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انهت كلية التجارة بجامعة عين شمس ، كافة استعدادات العام الدراسى الجديد، حيث استعدت الكلية لإستقبال مايزيد عن 50000 طالب وطالبة من مختلف الفرق والشعب لبدء العام الدراسى 2020/2019 والذى يبدأ بالكلية اليوم السبت.
 
وأكد الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث تم الانتهاء من الجداول الدراسية وإعلانها على المواقع الإلكترونية  ومواقع التواصل الإجتماعى للطلاب، مع التأكيد على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  منذ اليوم الأول للدراسة، بالإضافة إلى صيانة كافة القاعات الدراسية بالكلية وافتتاح القاعات الجديدة بعد تجديدها بالكامل وتجهيزها بأحدث الأجهزة التعليمية.
 
وأجرت الكلية إحلال وتجديد قاعات الدراسة بالدور الأول مبنى (د) بتكلفة مليون ومائتان ألف جنيه ، بالإضافة إلى إحلال وتجديد إدارة الخريجين بتكلفة 630 ألف جنيه، وإنشاء مدرج بالقسم الفرنسى بتكلفة 320 ألف جنيه، وإنشاء وحدة التطوير المهنىUCCD  بتكلفة 470 ألف جنيه، والإنتهاء من إنشاء وحدة الساعات المعتمدة باللغة العربية بتكلفة 450 ألف جنيه، كما تم تحديث وحدة التصحيح الالكترونى من خلال تزويدها بأجهزة حديثة بتكلفة بلغت 2 مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه، كما تم إحلال وتجديد أرضيات وأعمال الدهانات لمبانى وطرقات الكلية وكذلك مداخل الكلية والقاعات المختلفة بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه.
 
وأضاف أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة استعداداً للعام الجامعي الجديد والتى تتمثل فى تغيير الإضاءة بالطرقات وقاعات الدراسة، وكذلك صيانة جميع دورات المياه، وصيانة أجهزة الصوت والعرض والمراوح والتكييفات بقاعات ومدرجات الكلية .
 
كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية لتأمين الحرم الجامعى من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية.
 
وأشار  إلى أن الكلية لا تدخر جهداً فى التعامل مع الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات من خلال التقسيط لهم، أو الدعم من خلال مكتب رعاية الشباب بالكلية، أو الإعفاء النهائى وفقا لحالات الطلاب، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على خطة الأنشطة المقدمة من قبل إتحاد الطلاب ورعاية الشباب للأنشطة الطلابية، والتى شملت الكثير من البرامج الرياضية، التثقيفية والترفيهية.
 
 

جامعه عين شمس

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تجاره عين شمس

العام الدراسى الجديد

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