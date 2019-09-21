تايجر العقارية تطلق مشروع "بلو ويفز" فى دبى لمحدودى الدخل

وكالات الأنباء

أعلنت شركة تايجر العقارية، عن إطلاق مشروع برج "بلو ويفز" في منطقة ليوان في إمارة دبي، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون درهم.

ويضم المشروع 600 وحدة سكنية ومكتبية ومساحات تجارية، إضافة إلى ممشى على امتداد 1500 متر حول المشروع ومنطقة ترفيهية، ومناطق مخصصة للعب الأطفال، ومسبح ومواقف للسيارات، ومرافق متعددة الاستخدام، وخدمات متنوعة.

وتتكون الوحدات السكنية من شقق استديو، 1 غرفة وصالة، 2 غرفة وصالة، وتقدر مساحة البناء في المشروع مليون قدم مربعة، ويتاح التملك لجميع الجنسيات.

وقال المهندس عامر الزعبي بهذه المناسبة: "يأتي إطلاق مشروع (بلو ويفز) الجديد لمحدودي الدخل، مما يجذب مزيداً من الأجانب للإقامة به، مع أهمية إطلاق مشاريع عقارية نوعية تلبي الطلب على الوحدات السكنية والمكتبية".

وأضاف الزعبي: "لقد باشرنا الأعمال الإنشائية في المشروع، ومن المتوقع الانتهاء منها في مطلع عام 2022، وستبدأ أسعار الوحدات السكنية من فئة استديو من 349 ألف درهم إماراتي، وسيجري تقسيط قيمة الوحدات السكنية على مدار 7 سنوات".

وأعرب الزعبي عن توقعاته بأن يحقق المشروع إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات في ظل الطلب على المشاريع العقارية النوعية التي تطلقها "تايجر العقارية" في إمارة دبي، مشيراً إلى أن الشركة حريصة على توفير حلول سداد مرنة على مدى سبع سنوات.

وقال الزعبي إن مجموعة "تايجر العقارية" تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع في إمارة دبي في الوقت الراهن، ويتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد أن شركة تايجر تتميز بأسعار مميزة ودفعات ميسرة لذوي الدخل المحدود، حيث تحرص الشركة على إطلاق مشاريع نوعية من حيث الموقع والجودة والتصميم والخدمات، إلى جانب توفير خدمات ومرافق عالية المستوى، الأمر الذي يجذب الراغبين بالشراء من جميع دول العالم للشراء في مشاريعها.

وذكر الزعبي أن تايجر العقارية فخورة بطرح مشاريع في إمارة دبي التي تتمتع بسمعة عالمية، وتشهد حركة اقتصادية نشطة ونمواً متواصلا في الأعمال، خاصة بما توفره من بيئة أعمال مشجعة تجذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأعمال، وتشجعهم على اطلاق أعمالهم من دولة الامارات العربية المتحدة التي وفرت كل الامكانيات للمستثمرين عبر القوانين والتشريعات، وما تتمتع به دولة الامارات من أمن واستقرار.