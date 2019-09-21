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برلمان النمسا يوافق على منح الجنسية لأحفاد ضحايا النازية

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:17 م
برلمان النمسا يوافق على منح الجنسية لأحفاد ضحايا النازية برلمان النمسا
أ ش أ

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ذكرت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم أن المجلس الوطني (البرلمان) وافق على تعديلات قانونية تتيح لأحفاد ضحايا النازية الحصول على الجنسية النمساوية بسهولة كبيرة.

وقالت مصادر بالوزارة اليوم،السبت، إنه بموجب التعديلات الجديدة التي أعلنها الكسندر شالينبرج وزير الخارجية النمساوية يمكن لأحفاد ضحايا النازية الذين اضطروا لمغادرة النمسا في عام 1955 التقدم بطلب للحصول على الجنسية النمساوية اعتبارا من أول سبتمبر من العام المقبل 2020.

ووصفت المصادر قرار البرلمان بأنه خطوة مهمة أخرى للتعرف على ضحايا النازية النمساوية وذريتهم.

 


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