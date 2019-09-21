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برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:06 ص
برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس مجلس النواب
نورا فخرى

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حذر اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، من إطلاق وتصدير منصات التواصل الاجتماعى نوعا جديدا من الإرهاب، هو الإرهاب الفيسبوكى، وغيره من الطرق التى تستخدمها الجماعه الإرهابية، إضافة إلى حمل السلاح ضد الدولة المصرية.

وقال خلف الله، فى تصريح له، إن هذا النوع الجديد يستلزم المواجهة بالتشريعات وقوانين تضبط استخدام هذه الوسائل من خلال القنوات الشرعية كمجلس النواب وغيره من مؤسسات الدولة الوطنية.

وأضاف خلف الله، أن الرهان على الشعب المصرى الواعى بالأخطار والمخططات التى تحاك ضد الوطن الذى فطن إلى هذه التهديدات والخطر الجديد.

وتابع خلف الله، أن جموع الشعب المصرى واجه هذه التهديدات بالرفض ومحاربة الفكر الجديد الجماعة الإرهابية التى تستخدم أزرعها من خلال أشخاص مارقين مأجورين لا قيمة لهم يحاولون تشويه مؤسسات الدولة، مثل الجيش المصرى الأبى وشرطته الوطنية وغيرهم.

ولفت خلف الله، إلى أن الشعب المصرى والبرلمان خلف قيادته الوطنية الرئيس البطل عبد الفتاح السيسى، الذى قدم حياته فداء للوطن فى 30 يونيو، مؤكدًا مواجهة الإرهاب الفيسبوكى الجديد بالأدوات والأطر القانونية لحماية مقدرات الوطن والبرلمان على استعداد للمواجهة بالضرب بيد من حديد ضد الأخطار التى تهدد الوطن.

 


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