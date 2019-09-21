بدء تنفيذ شبكة غازات بمستشفى إبيار المركزى واستلام الدفعة الأولى من الحضانات

الغربية محمد طارق

قال الدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أنه بدأ التنفيذ الفعلى على أرض الواقع لشبكة الغازات "الأكسجين وغيره" فى مستشفى إبيار المركزى بكفر الزيات، مضيفا أنه سيتم التوصيل فى المرحلة الأولى إلى الطوارئ والحضانات والعناية الجراحية والعمليات.

استلام عدد من الحضانات الجديدة

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أنه تم تسليم عدد من الحضانات والأجهزة الملحقة بها بقسم الحضانات، موضحا أن من المتوقع افتتاحها التجريبى أول شهر أكتوبر القادم.



الحضانات الجديدة

وأكد الكيلانى، أن جميع احتياجات مستشفى إبيار من أطباء وتمريض الحضانات سيتم توفيرها فورا، موجها الدكتور محمد أبو شادى مدير الحضانات بالمديرية بمتابعة العمل فى الحضانات وتدريب الكوادر الطبية والتمريضية، كما قدم الشكر إلى جمعية الملاذ الخيرية وبيت مال المسلمين بالقرية لمساهمتهم ببناء الغرفة والتبرعات العينية للمستشفى .



تنفيذ شبكة غازات جديدة بمستشفي ابيار