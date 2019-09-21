بالوعة صرف صحى تعرض حياة أهالى الخانكة للخطر

كتب فريق المحافظات

شكا أهالى مدينة الخانكة، بمحافظة القليوبية، من وجود بالوعة صرف صحى مكشوفة بمساكن 25 بمدينة الخانكة مما يعرض حياة الأطفال والمارة للخطر فى ظل غياب المسئولين وعدم اهتمامهم بتلك المشكلة.

ويقول أحمد إبراهيم، أحد أهالى مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بوجود بالوعة صرف صحى بالعمارة 22 بمساكن 25 بمدينة الخانكة، مما تسبب فى خطر داهم للأطفال و المارة بتلك الطريق الحيوى، وقد تسبب فى حوادث سير، مشيرا إلى انه بالأمس سقط فيها طفلين ولولا عناية الله عزوجل ، كانوا لقيو موتهم، ولكن الأهالي انقذوهم فور سقوطهم.

وشكى محمد علوان من أهالي مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية ، بسب غياب المسئولين وعدم اهتمامهم بتغطية بالوعات الصرف الصحى المكشوفة، حيث إنها خطر داهم يهدد الكثير، مشيرا إلى أن تلك البالوعات عميقة مجرد تعرض أى شخص لسقوط فيها يموت.

وطالب المسئولين بشركة الصرف الصحى بالقليوبية والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بضرورة حل تلك المشكلة وحملة حملات بصفة دورية على تلك البالوعات لتغطية المكشوفة منها حرصا على حياة المواطنين والأطفال.