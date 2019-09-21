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الوادى الجديد تستحوذ على أكبر نسبة استثمارات بوسط الصعيد.. اعرف التفاصيل

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:36 م
الوادى الجديد تستحوذ على أكبر نسبة استثمارات بوسط الصعيد.. اعرف التفاصيل محافظ الوادى الجديد
نورا فخرى

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تستحوذ محافظة الوادى الجديد على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية المواجهة لإقليم وسط الصعيد، بنسبة (50.5%)، يليها محافظة أسيوط بنسبة 49.5%، حيث خُصص لها نحو 3.72 مليار جنيه موزعه قطاعيًا.

 

ويأتى ذلك فى اهتمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقة ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنين تنعكس على تحسين جودة حياتهم وتوفر لهم فرص العيش اللائق والكريم، الأمر الذى يظهر جليا فى إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد بحوالى 31.2 مليار جنية خلال العام الجارى، بزيادة تناهز 22% مقارنه بالعام السابق، وتمول الخزانة العامة نسبة 88% من هذه الاستثمارات بقيمة تقدر بنحو 27.6 مليار جنيه.

 

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات التنموية الجارى تنفيذها خلال العام الجارى وتتنوع بين الخدمات التعليمية والإنشائية، والكهرباء، على النحو الأتى:

- التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء

- استكمال دعم وتطوير الأجهزة الرقابية وإنشاء رصف محور يربط التنيدة بالداخلة / منفلوط بأسيوط بطول 250 كم.

- إنشاء وتطوير مبانى إدارية للمديريات الإقليمية والبانى التابعة لها.

- استكمال قرية القصر الإسلامية بالداخلة (ظهير صحراوي)

- استكمال إدارة الجامعة بالوادى الجديد.

- استكمال إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى وفنى وثانوى عام. 


مجلس النواب

الرئيس السيسي

الحكومة

وسط الصعيد

الوادي الجديد

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