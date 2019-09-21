النيابة تستعجل التقرير الطبي لـ3 أطفال تعرضوا لهتك العرض فى بولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الطب الشرعي لـ5 أطفال، اتهموا عاطلين بهتك عرضهم، وإجبارهم على العمل فى التسول؛ للوقوف على صحة الاتهامات الواردة فى أقوال الأطفال.

ومن جانبه جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بالاعتداء على الأطفال 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المجنى عليهم تترواح أعمارهم ما بين 12 و 15 عامًا، وانهم يعملون فى مجال التسول، بعدما تركوا أسرهم، تحت سطوة اثنين عاطلين، يستغلونهم فى تلك الأعمال ويحصلون منهم على الأموال فى نهاية كل يوم.

وقال المجنى عليهم إن المتهمين كانوا يجبرونهم على تناول المخدرات، واعتدوا عليهم جنسياً، ولذلك أصدرت النيابة العامة القرارات السابقة.