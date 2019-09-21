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النقل: الانتهاء من تطوير طريق بنها المنصورة بـ 1.317 مليار جنيه نهاية أكتوبر

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:42 م
النقل: الانتهاء من تطوير طريق بنها المنصورة بـ 1.317 مليار جنيه نهاية أكتوبر طريق بنها ـ المنصورة ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى والدقهلية سارة الباز

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أجرى وزير النقل يرافقه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية والمهندس نادر سمير رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق بنها / المنصورة، بطول 73 كم، وأعمال تنفيذ 5 كبارى علوية على الطريق "أسنيت - كفر شكر - صهرجت - بشلا –طنامل" وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع 1.317 مليار جنيه.

 

وتفقدا القطاعات الاربعة للطريق، وكذلك الكبارى التى يتم تنفيذها وتابع معدلات التنفيذ والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات وشدد على أن تكون الأعمال على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من كافة أعمال، الطرق والكبارى نهاية شهر اكتوبر القادم ماعدا كوبرى أسنيت الذى سيتم الانتهاء منه يونيو لافتًا إلى ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتأمين سلامة المرور على الطريق بالتزامن مع اعمال التطوير وتنفيذ الكبارى.

 

وأضاف أن مشروع تطوير طريق بنها / المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا ويشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالى، وأعمال تامين سلامة المرور وتشمل تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب، مشيرًا إلى أن الكبارى التى يتم إنشائها وتنفيذها ستساهم فى القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوى مضيفا أن المشروع سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

 

وأضاف أن إستراتيجية وزارة النقل تسير فى اتجاهين الأول هو رفع كفاءة وصيانة الطرق والكبارى الحالية، والثانى هو تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق و7 محاور على النيل بما يؤدى لتسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية والربط بين المحافظات وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.


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