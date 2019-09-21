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المشدد 5 سنوات لمسجل خطر بتهمة سرقة سيارة مواطن بالإكراه فى السلام

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:29 م
المشدد 5 سنوات لمسجل خطر بتهمة سرقة سيارة مواطن بالإكراه فى السلام محكمة-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر، بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامه بسرقة سيارة مواطن بالإكراه فى السلام.

كان قسم شرطة السلام، تلقى بلاغا من حسن .ب ص" سائق، يفيد أنه أثناء سيره على الطريق قام المتهم خضر.ا مسجل خطر، ومعه أخر باعتراض طريقه، وإشهار أسلحة نارية فى وجهه، وترويعه وسرقة السيارة منه والمنقولات والمبالغ المالية التى بحوزته.

 بتقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة تم التوصل للمتهمين، وإلقاء القبض على المتهم الأول، بمواجهته اعترف   بالاشتراك مع آخر هارب بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهمان للنيابة العامة التى أحالته للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.


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