المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق بتهمة الإتجار فى الأقراص المخدرة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "ر.أ" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة الأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

وأسندت النيابة للمتهم "ر.أ"، سائق، تهمة حيازة مخدر الترمادول بقصد الاتجار.

ترجع الواقعة بتلقى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بلاغاً يفيد بقيام المتهم المذكور بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبتكثيف التحريات والفحص تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، تم تحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.