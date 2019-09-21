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اللي بيقول الست بتخاف من الفأر.. نيفين تخصص تربية زواحف

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:32 م
اللي بيقول الست بتخاف من الفأر.. نيفين تخصص تربية زواحف
تقرير: محمد قاسم

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عشقها لتربية الزواحف كالتمساح والسلاحف والثعابين والفئران جعلها تحول بيتها إلي حديقة لتلك الزواحف  التى تشعر معهم بالحب والحياة.

بدأت  نيفين سامي بتربية القطط ولكن حبها للزواحف  جعلها تقوم بشراء تمساح ولم تقف عند ذك بل دفعها شغفها لتربية واستئناس تلك الأنواع علي شراء ثعابين بأنواع مختلفة وأنواع نادرة من الزواحف والسلاحف.

وأكدت نيفين أنها تقوم بتربية أنواع غير سامة من الثعابين مثل أبو السيور وهو غير سام وذلك بعد تجربتها في البداية بتربية الكوبرا  كما تربي ثعبان الشبكية وهو من أخطر الأنواع من حيث القوة.

وقالت نيفين أنها تعيش حالة حب أثناء تربية الزواحف  ولديها العديد من أنواع الثعابين مثل أصلة البول بايثون الكروية والجرانيت وطولها 3 متر وتزن 40 كيلو غرام، والضب والإغوانة والحرباء والعقارب والصقور.

وأضافت أن الزواحف تكون أليفة مع صاحبها الذي يجب أنه يعاملهم برفق وأن الثعابين لا تهاجم إلا من يهاجمها وأنها بدأت تربية التماسيح ولم تصب بأذى غير عضة خفيفة من ثعبان غير سام في بداية تعاملها معهم.

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تاج الزواحف

تربية الزواحف

تربية الثعابين

تربية الفئران

النساء

الستات

الفأر

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