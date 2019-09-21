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القوات الأفغانية تحبط هجوما صاروخيا على كابول

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:00 م
القوات الأفغانية تحبط هجوما صاروخيا على كابول هجوم صاروخى - أرشيفية
كابول (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، أنها تمكنت من إحباط هجوم بالقذائف على العاصمة كابول، بعد أن ألقت القبض على أحد العناصر الإرهابية وصادرت عدة قذائف صاروخية من طراز "بى-إم-1".

وقالت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن قوات الأمن اعتقلت الإرهابى فى كابول، حيث كان يسعى لنقل عدة قذائف صاروخية من أجل إطلاقها على العاصمة، لكن القوات تمكنت من توقيفه أثناء مروره بنقطة التفتيش وضبطت بحوزته عدة قذائف من طراز "بى-ام-1"، وقذيفة "آر بى جى" ومسدس وتحفظت على السيارة.

ولم يصدر عن الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة، وعلى رأسها حركة طالبان، أى تعليق بعد فى هذا الشأن.

 

 


افغانستان

الحكومة الافغانية

كابول

هجو ارهابى

طالبانـ حركة طالبان

القذائف الصاروخية

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