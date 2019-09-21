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الصحة: منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد تتضمن تطبيق معايير سلامة المرضى

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:47 م
الصحة: منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد تتضمن تطبيق معايير سلامة المرضى منظومة التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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شاركت وزارة الصحة والسكان فى الاحتفال باليوم العالمى الأول لصحة وسلامة المرضى، والذى يوافق يوم 17 سبتمبر من كل عام، وذلك من خلال إنارة مبنى مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد فى بورسعيد باللون البرتقالي، وهو اللون الذى تم اختياره للاحتفال بهذا اليوم، بالتزامن مع إنارة الأهرامات رمز الحضارة المصرية، وبعض المعالم الأثرية الأخرى.

وأوضحت الوزارة أن مجمع الهيئات يرمز إلى مشروع تطبيق التأمين الصحى الشامل لجديد، والذى بدأ تطبيقه بمحافظة بورسعيد ويتم حالياً الاستعداد لإطلاقه بمحافظات المرحلة الأولى وهى "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" ثم تطبيقه ببقية محافظات الجمورية تباعاً، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع ووزارة الصحة أخذت خطوات جادة لتطبيق معايير سلامة المرضى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأضافت الوزارة أن الدولة المصرية شهدت فى السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بصحة المواطنين، طبقا لأولويات القيادة السياسية، تمثلت فى المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت شعار 100 مليون صحة، ومنها مبادرة القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، ومبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس وعلاجها، ومبادرة دعم صحة المرأة، إضافةً إلى مبادرة الكشف عن ضعاف السمع لحديثى الولادة، حيث قدمت هذه المبادرات الخدمات الصحية لعشرات الملايين من المصريين، وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وتوجه الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية بالشكر لمصر على إنارة أهرامات الجيزة باللون البرتقالى تضامناً مع المرضى فى اليوم العالمى الأول لسلامة المرضى، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، داعياً إلى تضافر الجهود من أجل صحة المرضى وسلامتهم.

ومن جهته قال دكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر: "لقد أخذت مصر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية خطوات جادة لتطبيق معايير سلامة المرضى ضمن منظومة التأمين الصحى الجديدة، فسلامة المريض من أهم مكونات النظم الصحية التى تؤدى إلى تعزيز الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية للمريض، لافتا إلى أن المريض من حقه أن يسأل مقدم الرعاية الصحية عن كل ما يريد ويشارك فى إعطاء المعلومات الصحيحة عن تاريخه الصحي، قائلا "إذا كنت مقدم رعاية صحية، احرص على دوام تطوير مهنتك، واعرف أكثر عن سلامة المرضى، وشجع على وجود ثقافة الإبلاغ عن الخطأ دون التعرض لللوم لأن أول طريق الإصلاح التعلم من الأخطاء، إذا كنتم من صانعى السياسات، فيجب الاستثمار فى سلامة المرضى لإنقاذ الأرواح وتبادل الثقة وأيضاً لما يوفره من أعباء مادية على المواطن والدولة".

 


الصحة

منظمة الصحة العالمية

التأمين الصحى

منظومه التامين الصحى الشامل

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