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السيطرة على حريق فى أحواش ماشية وأشجار نخيل دون مصابين جنوبى الأقصر.. صور

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:29 م
السيطرة على حريق فى أحواش ماشية وأشجار نخيل دون مصابين جنوبى الأقصر.. صور السيطرة على حريق فى أحواش الماشية
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، عصر اليوم السبت، فى السيطرة على حريق أتى على محتويات أحواش للماشية بمنطقة الزوارق فى مدينة إسنا جنوبى المحافظة، وذلك دون مصابين أو خسائر فى الأرواح بين الأهالى، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

السيطرة علي حريق في أحواش ماشية وأشجار نخيل دون مصابين جنوبي الأقصر (1)

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران فى أحواش للماشية فى منطقة الزوارق بمدينة إسنا ملك كل من "ج.ا" وشقيقة "ح.ا"، فأمر على الفور بسرعة انتقال سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداداه للمنازل المجاورة.

السيطرة علي حريق في أحواش ماشية وأشجار نخيل دون مصابين جنوبي الأقصر (2)

وانتقلت على الفور لموقع الحريق 4 سيارات إطفاء وقوة من مركز شرطة إسنا، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب بالتعاون من أهالى المنطقة، وتبين أن الحريق نشب فى مخلفات وعدد من المواشى داخل الحوشين وعدد من أشجار النخيل المجاورة لها، ولم يسفر عن مصابين أو خسائر فى الأرواح بين الأهالى، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

السيطرة علي حريق في أحواش ماشية وأشجار نخيل دون مصابين جنوبي الأقصر (3)

وكان قد نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر فى التوصل إلى مرتكبى حادث سرقة سيارة ملاكى فى دائرة مركز شرطة الأقصر، وتم القبض على المتهمين بعد إعداد الأكمنة اللازمة لهم، وتبين أنهم 3 متهمين كونوا عصابة فيما بينهم لسرقة السيارات وطلب مبالغ مالية لإعادتها لمالكيها، فتم تحرير المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق مع المتهمين الثلاثة.

 

السيطرة علي حريق في أحواش ماشية وأشجار نخيل دون مصابين جنوبي الأقصر (4)
 
 
 
السيطرة علي حريق في أحواش ماشية وأشجار نخيل دون مصابين جنوبي الأقصر (5)
 
 

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