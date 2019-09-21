السيطرة على حريق بمنزل فى الدقهلية بعد احتراق غرفة النوم بسبب ماس كهربائي

الدقهلية شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمنزل بعزبة الحاجة سكينة التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل بناحية عزبة الحاجة سكينة التابعة لمركز السنبلاوين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني، وتبين أن الحريق بمنزل وهيب احمد رجب، وتبين احتراق غرفة النوم بالكامل دون وقوع خسائر بالارواح، ولا يوجد. اصابات وتم السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين أن سبب الحريق هو ماس كهربائي، وجاري تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.