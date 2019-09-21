السودان ينتج 500 ألف طن من الصمغ العربى العام الجارى

الخرطوم (أ ش أ)

بلغ إنتاج السودان من الصمغ العربى خلال العام الجارى، 500 ألف طن، 200 ألف منها للتصدير و150 ألفا للاستهلاك المحلى، و150 ألفا كمخزون استراتيجى، وفقا لبرنامج الإنتاج وترقية الصادرات.

وقال عبد الحى محمد شريف، مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بالهيئة القومية للغابات بالسودان، فى تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، إن الهيئة وفرت 500 طن من البذور و12 ألفا من الشتلات كمدخلات لبرنامج الاستزراع، وإعادة الاستزراع، إضافة إلى التوعية والإرشاد، مشيرا إلى أن هناك برنامجا حول تحسين واستدامة موارد الغابات، من مكوناته تنظيم الغابات، وإعداد خطط فنية لإدارتها، لافتا إلى أن الغطاء النباتى يمثل 20 فى المائة من مساحة الأراضى بالسودان.

ودعا إلى الإسراع فى إجازة قانون الغابات وسياساته الجديدة، لتجاوز التحديات فى استخدامات الأراضى وحل مشاكل النزاعات التى تعيق التنمية، وتبنى خطط للاستخدام الأمثل للأراضى والموارد الطبيعية والزراعية، على المستوى القومى لتنمية وتطوير البلاد.