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الرئيس الأوكرانى يؤكد لـ"النقد الدولى" استمرار بلاده فى الإصلاحات

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:40 م
الرئيس الأوكرانى يؤكد لـ"النقد الدولى" استمرار بلاده فى الإصلاحات الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى
أ ش أ

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أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، على مضى بلاده قدما فى تنفيذ الإصلاحات فى مجالات مختلفة، واستقلال المصرف الوطنى الأوكرانى، مضيفا أن مواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولى تعتبر عاملا مهما لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والشركاء الدوليين فى أوكرانيا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأوكرانى، كلا من نائبة رئيسة القسم الأوروبى لصندوق النقد الدولى جوليا كوزاك، ورئيس بعثة الصندوق فى أوكرانيا رون فان رودين، وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية

وتناول اللقاء برنامج المساعدات المالية من طرف النقد الدولى إلى أوكرانيا والذى يهدف لدعم الاستقرار الاقتصادى الكلى ونمو اقتصاد الدولة الأوكرانية، إضافة إلى بحث الوضع الراهن فى قطاع الطاقة فى البلاد.


زيلينسكى

اوكرانيا

النقد الدولى

البنك الدولى

اخبار اوكراني

الرئيس الاوكرانى

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