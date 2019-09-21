سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 12:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:00 ص
"البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 21.1 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه، وذلك بعد تنفيذ صفقة على سهم البنك التجارى الدولى، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 215.1 مليون ورقة، بقيمة 861.3 مليون جنيه.
 
فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 204.2 مليون ورقة بقيمة 668.4 مليون جنيه، تلاه قطاع الكيماويات بحجم تداول 25.9 مليون ورقة بقيمة 294.2 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 39.8 مليون ورقة بقيمة 273.6 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 48.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 261.8 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 32 مليون ورقة منفذة بقيمة 257.8 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 29.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 213.4 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات بحجم تداول 187.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 212.6 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 30.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 177.4 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 1.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 6.3 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 9086 ورقة بقيمة 560 ألف جنيه.
 

اخبار البورصة

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

بورصه

البنوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
4 شروط لاستحقاق بدل البطالة فى قانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

4 شروط لاستحقاق بدل البطالة فى قانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

"هياكلوا حشرات".. هكذا سيتمكن البشر من النجاة على سطح المريخ

"هياكلوا حشرات".. هكذا سيتمكن البشر من النجاة على سطح المريخ

محافظ الجيزة يفتتح اليوم 4 مراكز خدمة تموينية مطورة كمرحلة أولى

محافظ الجيزة يفتتح اليوم 4 مراكز خدمة تموينية مطورة كمرحلة أولى

10 معلومات عن انتخابات الكنيست الإسرائيلى وفرص تشكيل حكومة وحدة

10 معلومات عن انتخابات الكنيست الإسرائيلى وفرص تشكيل حكومة وحدة

فصل التيار الكهربائى عن مدينة إسنا بالكامل 5 فجرًا للصيانة

فصل التيار الكهربائى عن مدينة إسنا بالكامل 5 فجرًا للصيانة

النجم شون بين: سأرفض أى عمل يتم قتلى فيه بعدما قتلت 23 مرة

النجم شون بين: سأرفض أى عمل يتم قتلى فيه بعدما قتلت 23 مرة

قبل الحكم عليهم اليوم.. 5 معلومات عن المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات

قبل الحكم عليهم اليوم.. 5 معلومات عن المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات

شاهد.. رقص لاعبي الاهلي بالسوبر داخل فندق الإقامة

شاهد.. رقص لاعبي الاهلي بالسوبر داخل فندق الإقامة

مصر تدين التفجير الذى وقع قرب مستشفى فى جنوب أفغانستان

مصر تدين التفجير الذى وقع قرب مستشفى فى جنوب أفغانستان

أمازون تعطى الضوء الأخضر لبدء تصوير مسلسل Lord of the Rings

أمازون تعطى الضوء الأخضر لبدء تصوير مسلسل Lord of the Rings

هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة