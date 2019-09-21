"البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 21.1 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه، وذلك بعد تنفيذ صفقة على سهم البنك التجارى الدولى، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 215.1 مليون ورقة، بقيمة 861.3 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 204.2 مليون ورقة بقيمة 668.4 مليون جنيه، تلاه قطاع الكيماويات بحجم تداول 25.9 مليون ورقة بقيمة 294.2 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 39.8 مليون ورقة بقيمة 273.6 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 48.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 261.8 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 32 مليون ورقة منفذة بقيمة 257.8 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 29.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 213.4 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات بحجم تداول 187.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 212.6 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 30.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 177.4 مليون جنيه.

وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 1.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 6.3 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 9086 ورقة بقيمة 560 ألف جنيه.