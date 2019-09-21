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البحوث الفلكية: الهزة الأرضية سجلت فى الـ9 مساءً ومركزها على بعد 63 كم شرق القاهرة

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:12 م
البحوث الفلكية: الهزة الأرضية سجلت فى الـ9 مساءً ومركزها على بعد 63 كم شرق القاهرة زلزال أرشيفية
كتب محمود راغب

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أصدر المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، بيانا تفصيليا بشأن الهزة الأرضية التى شعر بها سكان شرق القاهرة مساء اليوم السبت.

وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية فى بيان له، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، سجلت في الساعة التاسعة وتسع دقائق مساء بتوقيت  القاهرة، يوم السبت الموافق 21/09/2019 هزة أرضية على بعد 63 كم شرق القاهرة  .

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية جاءت بياناتها كالتالى:

بيانات الهزة:
التاريخ: 21/09/2019
الوقت: 9:09 مساء
القوة: 3.43 على مقياس ريختر
خط الطول: 31.8628 شرق
خط العرض: 31.8628 شمال

 

 


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