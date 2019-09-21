البابا تواضروس يعزي مطران بورسعيد في وفاة كاهن كنيسة مارمرقس

سارة علام

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني العزاء اليوم السبت للأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد ولمجمع كهنة الإيبارشية في وفاة الأب القمص ميخائيل أنيس كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول ببورفؤاد.

وذكر البابا في بيانه: يلتمس العزاء السمائي لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

القمص ميخائيل أنيس كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول ببورفؤاد عن عمر ناهز الـ 77 سنة بعد أن خدم المذبح المقدس ما يزيد عن41 سنة حيث سيم كاهنًا على كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي ببورسعيد في 10 مارس 1978 وكان باكورة سيامات نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد.

ونال رتبة القمصية في 20 فبراير 2009 وانتقل منذ رسامته قمصًا للخدمة بكنيسة القديس مارمرقس الرسول ببورفؤاد.

وسافر الأب الراحل مؤخرًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج وتوفي هناك، وتجري حاليًا ترتيبات عودة الجثمان تمهيدًا لإقامة صلوات تجنيزه التي ستتحدد بمجرد وصول الجثمان.