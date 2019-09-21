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الإحصاء: شراء اللحوم والخضراوات يستحوذ على 42% من نفقات المصريين

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:00 ص
الإحصاء: شراء اللحوم والخضراوات يستحوذ على 42% من نفقات المصريين التوزيع النسبى للاستهلاك والانفاق السنوى للأسرة على بنود الطعام والشراب
كتبت- هبة حسام

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أظهرت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للمصريين لعام 2018، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن شراء اللحوم والخضراوات يستحوذ على 42% من نفقات المصريين على الطعام والشراب، والذى يستحوذ على أكثر من ثلث النفقات.

وأوضحت البيانات الإحصائية أن الإنفاق على السكريات والمشروبات يأتيان فى المراتب الأخيرة فى بند نفقات المصريين على الطعام والشراب بنسب 5.5% للسكريات و3.9% للمشروبات، كما أظهرت البيانات أن شراء الخبز يحتل المرتبة الثالثة فى النفقات بعد اللحوم والخضراوات، مستحوذًا على نسبة 13% من إجمالى نفقات المصريين على الطعام والشراب.

جدير بالذكر أن بند الطعام والشراب يستحوذ على 37.1% من إجمالى نفقات المصريين السنوية، بمتوسط تعادل قيمته 19.1 ألف جنيه سنويًا، وذلك من إجمالى 51.4 ألف جنيه متوسط نفقات المصريين سنويًا.

وبحسب نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للمصريين الصادرة عن جهاز الإحصاء، جاء التوزيع النسبى لنفقات المصريين على بند الطعام والشراب، كالتالى "من الأكثر فالأقل":

 

- 27.8% للحوم.

- 14.2% للخضراوات.

- 13% للحبوب والخبز.

- 12.5% للألبان والجبن.

- 8.8% للزيوت والدهون.

- 6.6% للأسماك.

- 5.7% للفاكهة.

- 5.5 للسكريات.

- 3.9% للمشروبات.

- 2% لمشتريات أخرى.

 

 

 


نفقات المصريين

نفقات الطعام

شراء اللحوم

بحث الدخل والانفاق

جهاز الاحصاء

الخضروات والفاكهة

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