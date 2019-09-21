سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 05:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تدعو لإرساء السلام الدائم فى الصومال

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:00 م
الأمم المتحدة تدعو لإرساء السلام الدائم فى الصومال أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت الأمم المتحدة فى بيان رسم، اليوم السبت، لإرساء السلام الدائم فى الصومال، وذلك وسط الجهود التى تبذلها الحكومة الصومالية من أجل إتمام عملية المصالحة الشاملة فى البلاد.

وذكرت إذاعة "شبيلى" الصومالية، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالصومال جيمس سوان، أثنى فى البيان، الذى صدر بمناسبة اليوم العالمى للسلام، على الجهود الصومالية من أجل استقرار البلاد، مشيرا إلى أهمية الدور الذى تلعبه حكومة مقديشيو المدعومة من الشركاء الدوليين فى هذا المجال، بهدف تحسين الوضع الأمنى ووضع حد لأعمال العنف التى تشهدها البلاد.

وأكد أن مسألة استدامة السلام فى الصومال ستحتاج إلى الحكم الشامل وإرساء العدالة والحوار المستدام للوصول إلى تأييد سياسى ومصالحة وطنية.

وتعانى الصومال من الجماعات المتطرفة التى تستهدف مواقع للشرطة والجيش والحكومة على رأسها حركة "الشباب" الإرهابية.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبرت يوم 21 من سبتمبر يوما للسلام العالمى فى عام 1981.


الامم المتحده

الصومال

الاوضاع فى الصومال

السلام الشامل

اخبار الصومال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خريطة التوك شو النهاردة.. مشاركة السيسى فى اجتماعات الأمم المتحدة محور نقاش "الحياة اليوم".. و"الأبواب المغلقة" يناقش تحول مشاجرة طفلين إلى معركة بين عائلتين.. وفرقة مزازيك الموسيقية مع شريف مدكور على الحياة

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:28 م

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:20 م

مشاركة السيسي فى اجتماعات الأمم المتحدة محور النقاش "الحياة اليوم" الليلة

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:35 م

أبو الغيط يغادر إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:13 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
باريس هيلتون تبدى إعجابها بإطلالات نيكول سابا ومى عمر

باريس هيلتون تبدى إعجابها بإطلالات نيكول سابا ومى عمر

مصرع 2 وإصابة 15 فى تصادم أوتوبيسين على كوبرى عرابى بشبرا الخيمة

مصرع 2 وإصابة 15 فى تصادم أوتوبيسين على كوبرى عرابى بشبرا الخيمة

"سمية" من القاهرة تطلب الخلع لإدمان زوجها لعب البلايستيشن

"سمية" من القاهرة تطلب الخلع لإدمان زوجها لعب البلايستيشن

السجن المشدد ما بين 5 إلى 10 سنوات لـ 8 متهمين فى "أحداث العدوة"

السجن المشدد ما بين 5 إلى 10 سنوات لـ 8 متهمين فى "أحداث العدوة"

شاهد أول صورة لحسام البدري مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة

شاهد أول صورة لحسام البدري مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة

خالد صلاح على تويتر: "مصر المرة دى فى حماية شعبها.. والإخوان عاوزين يرجعوا مهما كلفهم الأمر وكلف اللى بيمولوهم.. الحكاية مش بالعافية ولا بالتحريض على الخراب.. مش هنضيع تعب السنين ونخربها قبل ما نحصد ثمار تعبنا"

خالد صلاح على تويتر: "مصر المرة دى فى حماية شعبها.. والإخوان عاوزين يرجعوا مهما كلفهم الأمر وكلف اللى بيمولوهم.. الحكاية مش بالعافية ولا بالتحريض على الخراب.. مش هنضيع تعب السنين ونخربها قبل ما نحصد ثمار تعبنا"

شابات جنوب أفريقيا يفزن على سيشيل 28-0 فى كأس كوسافا.. صور

شابات جنوب أفريقيا يفزن على سيشيل 28-0 فى كأس كوسافا.. صور

فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

فيديو.. ليستر يصعق توتنهام2/1 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى مؤقتا

فيديو.. ليستر يصعق توتنهام2/1 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى مؤقتا

مشاهد فى سوبر الأهلى والزمالك.. خناقة تونسية بين معلول والنقاز.. حارسا المرمى يتقاسمان الأخطاء.. الإصابات تضرب دفاعات القطبين.. صالح جمعة يداعب شقيقه بالكأس.. الشهد والدموع بالمدرجات.. ومؤمن زكريا الغائب الحاضر

مشاهد فى سوبر الأهلى والزمالك.. خناقة تونسية بين معلول والنقاز.. حارسا المرمى يتقاسمان الأخطاء.. الإصابات تضرب دفاعات القطبين.. صالح جمعة يداعب شقيقه بالكأس.. الشهد والدموع بالمدرجات.. ومؤمن زكريا الغائب الحاضر

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة