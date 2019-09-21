الأمم المتحدة تدعو لإرساء السلام الدائم فى الصومال

أ ش أ

دعت الأمم المتحدة فى بيان رسم، اليوم السبت، لإرساء السلام الدائم فى الصومال، وذلك وسط الجهود التى تبذلها الحكومة الصومالية من أجل إتمام عملية المصالحة الشاملة فى البلاد.

وذكرت إذاعة "شبيلى" الصومالية، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالصومال جيمس سوان، أثنى فى البيان، الذى صدر بمناسبة اليوم العالمى للسلام، على الجهود الصومالية من أجل استقرار البلاد، مشيرا إلى أهمية الدور الذى تلعبه حكومة مقديشيو المدعومة من الشركاء الدوليين فى هذا المجال، بهدف تحسين الوضع الأمنى ووضع حد لأعمال العنف التى تشهدها البلاد.

وأكد أن مسألة استدامة السلام فى الصومال ستحتاج إلى الحكم الشامل وإرساء العدالة والحوار المستدام للوصول إلى تأييد سياسى ومصالحة وطنية.

وتعانى الصومال من الجماعات المتطرفة التى تستهدف مواقع للشرطة والجيش والحكومة على رأسها حركة "الشباب" الإرهابية.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبرت يوم 21 من سبتمبر يوما للسلام العالمى فى عام 1981.