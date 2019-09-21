سوبر كورة
Ads
الأحد، 22 سبتمبر 2019 12:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

اعرف خطورة بقع القهوة على أسنانك وإزاى تتخلص منها

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:00 م
اعرف خطورة بقع القهوة على أسنانك وإزاى تتخلص منها القهوة
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بقع الأسنان الصفراء تسببها الكثير من الأشياء منها الأطعمة والمشروبات التى نتناولها وأبرزها القهوة، ويمكن أن تؤثر بقع الأسنان الصفراء الناتجة عن القهوة فى الأسنان مسببة التسوس، وفى هذا التقرير نتعرف على خطورتها وطرق للتخلص منها، وفقاً لموقع "Healthy".

المينا، هى طبقة خارجية صلبة تحمى طبقات الأسنان الأخرى، لكن عندما تتراكم جزيئات الطعام والشراب فى تلك الثغرات، فإنها تشكل بقع على سطح الأسنان، وهذا يعنى أن الطبقة الخارجية من الأسنان قد تغير لونها، لكن كلما طالت مدة بقاء جزيئات الطعام فى الفجوات على المينا، فإنها تبدأ فى التأثير على طبقات الأسنان الأخرى.

كلما كنت تشرب القهوة ولا تفعل شيئاً لإزالة البقع من أسنانك، تصبح البقع أعمق وأعمق حتى تصبح مثل الصبغة ويصعب تنظيفها، وإليك بعض الطرق التى تساعدك فى التخلص من بقع الأسنان الصفراء التى تسببها القهوة.

طرق التخلص من اصفرار الأسنان بسبب القهوة

1- غسيل الأسنان بالفرشاة والخيط

السبب الأساسى لبقع الأسنان هو تراكم البلاك، لذا فإن تنظيف أسنانك بالفرشاة ومعجون الأسنان ورؤية طبيب الأسنان لإجراء عمليات تنظيف منتظمة هى أفضل الطرق لمنع بقع القهوة.

لا تزيل الفرشاة وحدها جميع البكتيريا فى فمك، فأى شىء يتبقى يمكن أن يتحول إلى الجير، ويسبب التهابات، لذا فإن استخدام خيط الأسنان يساعدك أيضاَ.

2- خلط صودا الخبز وأكسيد الهيدروجين

اصنع معجون طبيعى لتبييض الأسنان عن طريق خلط كمية صغيرة من صودا الخبز مع كمية صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين للتخلص من البقع الصفراء على أسنانك.

3- أضف الحليب

كشفت دراسة نشرت فى المجلة الدولية لصحة الأسنان أن الكازين، وهو البروتين الرئيسى فى الحليب، يمكن أن يلامس التانينات فى الشاى (جزيئات تترك بقايا على الأسنان) وتمنع تركها علامات أو بقع على الأسنان، لذا يمكن أن تضيف الحليب إلى قهوتك لتقليل البقع التى تتركها على أسنانك.

4- اشرب القهوة سريعاً

شرب القهوة سريعا يحمى أسنانك من البقع، حيث ستكون أسنانك أقل تعرضا للقهوة.


القهوه

اضرار القهوه

مشاكل الاسنان

اضرار القهوه على الاسنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اهداف مباريات اليوم 21/ 9/ 2019 بالدورى المصرى

اهداف مباريات اليوم 21/ 9/ 2019 بالدورى المصرى

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا يحتفلون بالرئيس على أنغام الأغانى الوطنية

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا يحتفلون بالرئيس على أنغام الأغانى الوطنية

المصريون في نيويورك يتفاعلون مع أغنية تسلم الأيادى ترحيبًا بالرئيس

المصريون في نيويورك يتفاعلون مع أغنية تسلم الأيادى ترحيبًا بالرئيس

"اليوم السابع" يحذر من تداول أخبار مفبركة بلوجو الموقع.. الإخوان يزيفون للتضليل

"اليوم السابع" يحذر من تداول أخبار مفبركة بلوجو الموقع.. الإخوان يزيفون للتضليل

الداخلية تعلن مقتل إرهابى تابع لحركة حسم فى تبادل لإطلاق النار بالمطرية

الداخلية تعلن مقتل إرهابى تابع لحركة حسم فى تبادل لإطلاق النار بالمطرية

اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

فيديو.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

فيديو.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة