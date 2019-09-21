اشتباكات عنيفة بين الجيش السورى وخلية داعشية بريف الرقة

وكالات

اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء اليوم، بين دوريات من الجيش العربي السوري وخلايا إرهابية تنتمي إلى تنظيم "داعش" في ريف الرقة الجنوبي الغربي.

وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن وحدة من الجيش العربي السوري خاضت اشتباكات عنيفة مع خلية من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب غرب منطقة الرصافة بنحو 30 كم، في ريف الرقة الجنوبي الغربي.

وأكد المصدر أن وحدات من الجيش السوري كانت تقوم بمهام تمشيط اعتيادية للمنطقة "الصحراوية" من هضاب وتلال ووديان وفي هذه الأثناء، تم اكتشاف مجموعة من مسلحي تنظيم "داعش" كانت تتحصن في إحدى التلال الصحراوية.

وأشار المصدر إلى استخدام مسلحي "داعش" أسلحة متنوعة بينها عربات دفع رباعي مجهزة برشاشات وصواريخ مضادة للدروع، حيث دارات اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري مع مسلحي التنظيم الإرهابي، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين وتدمير عدة آليات كانت بحوزتهم، فيما انسحب من تبقى منهم باتجاه عمق الصحراء على اتجاه جنوب الرقة.