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إكسترا نيوز: "الإخوان الإرهابية.. جماعة دستورها الكذب والتدليس"

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:24 م
إكسترا نيوز: "الإخوان الإرهابية.. جماعة دستورها الكذب والتدليس" كذب الإخوان
كتب محمد شرقاوى

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عرضت قناة إكسترا نيوز فيديو لميدان المحلة يؤكد أنه خالى تماما من أى تجمهر، وعنونت القناة الموقف أن "الإخوان الإرهابية جماعة دستورها الكذب والتدليس".

وشهدت الساعات الماضية أبرز دليل على كذبهم حالة الهياج التى كانت تخطط له جماعة الإخوان، لإثارة الفتن والبلبلة فى الشارع، إلا أن الجميع كشف زيفهم والتى تنوعت ما بين صور وفيديوهات تم تداولها عبر صفحاتهم وإعلامهم الذى يبث من الخارج، سعت اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على تسخين الشارع ونشر صور مزيفة تعود لـ 2013، وبث الأكاذيب من خلال الترويج أنه هناك شبابا قتلوا فى الأحداث بالشارع، إلا أن الأكاذيب ردت فى وجه الجماعة بالعكس.


الاخوان الارهابية

اكسترا نيوز

الاخوان

الجماعة الارهابية

اخوان الدم

اليوم السابع بلس

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