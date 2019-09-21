إكسترا نيوز: "الإخوان الإرهابية.. جماعة دستورها الكذب والتدليس"

كتب محمد شرقاوى

عرضت قناة إكسترا نيوز فيديو لميدان المحلة يؤكد أنه خالى تماما من أى تجمهر، وعنونت القناة الموقف أن "الإخوان الإرهابية جماعة دستورها الكذب والتدليس".

وشهدت الساعات الماضية أبرز دليل على كذبهم حالة الهياج التى كانت تخطط له جماعة الإخوان، لإثارة الفتن والبلبلة فى الشارع، إلا أن الجميع كشف زيفهم والتى تنوعت ما بين صور وفيديوهات تم تداولها عبر صفحاتهم وإعلامهم الذى يبث من الخارج، سعت اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على تسخين الشارع ونشر صور مزيفة تعود لـ 2013، وبث الأكاذيب من خلال الترويج أنه هناك شبابا قتلوا فى الأحداث بالشارع، إلا أن الأكاذيب ردت فى وجه الجماعة بالعكس.