إخلاء سبيل 3 متهمين في مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

كتبت أمنية الموجي و إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل 3 متهمين ، بتدابير إحتراذية احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

المتهمون الصادر بحقهم القرار من محكمة جنايات القاهرة المختصة بنظر قضايا الإرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، هم : توفيق غريب، خالد صلاح أحمد، أحمد عوني، واستأنفت النيابة العامة علي القرار.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.