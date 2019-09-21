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إحباط تهريب 68 ألف لتر مواد بترولية مدعمة للسوق السوداء بالجيزة

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:13 م
إحباط تهريب 68 ألف لتر مواد بترولية مدعمة للسوق السوداء بالجيزة تهريب بنزين - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط (991) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مسئول مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الزيتون (بمحافظة القاهرة) لحيازته (2،800) طن سلع غذائية (كبده – مخ – زيت طعام – توابل) معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مخبز بلدى، بدائرة قسم شرطة محرم بك (بمحافظة الإسكندرية) لتصرفه فى كمية قدرها (35) طن (دقيق بلدى) ببيعها فى السوق السوداء، دون إنتاج فعلى للخبز مُحققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط مسئول محطة لتموين السيارات، بدائرة مركز شرطة الصف (بمحافظة الجيزة) لتجميعه كمية قدرها (68000 لتر) من المواد البترولية (السولار) دون إثبات التعديل فى السعة التخزينية لدى الجهات المختصة لبيعها بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط مسئول مستودع بوتاجاز، بدائرة مركز شرطة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) لتصرفه فى كمية قدرها (300) أسطوانة بوتاجاز صغير الحجم ببيعها فى السوق السوداء بأعلى من السعر الرسمى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية (بدون ترخيص)، بدائرة مركز شرطة بدر (بمحافظة البحيرة) لتجميعه (2 طن) أسمدة زراعية خاصة بأحد البنوك محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مصنع لتجارة الكيماويات (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة اللبان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته كمية قدرها (10،760 طن) كيماويات معبأة داخل عبوات وشكائر مدون عليها (أسماء تجارية) مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر".

 

 


حملات تموينية

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