إحالة مسئولين للنيابة الإدارية وإعادة تعيين 14 موظفا فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، المسئولين بالقسم الهندسى بالوحدة المحلية لقرية ميت الديبة والمسئولين بالجمعية الزراعية لقرية طويلة نشرت بقلين للتحقيق بالنيابة الإدارية، لعدم اتخاذهم الاجراءات القانونية نحو مبنى مخالف على أرض زراعية بدون ترخيص، وبالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008، وقيامهم بتوصيل المرافق للمبنى، مؤكدًا "لا تهاون مع المقصرين ونتعامل مع الفساد بكل حزم".

كما اعتمد محافظ كفرالشيخ، إعادة تعيين 14 موظفًا من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية بالمحافظة بمختلف المجموعات النوعية، لحصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، مبادرات وحملات تطوير بنوك الدم والمنشئات العلاجية، وعيادات الأسنان، والتوعية الصحية، وحملات التبرع بالدم داخل محافظة كفرالشيخ، التى قامت بها الشركة المصرية للاتصالات، فى إطار الخطة القومية لمكافحة مرض فيروس الالتهاب الكبدى الفيروسى سى، وأيضًا التوجه الرئاسى للقضاء على هذا المرض بحلول عام 2020، حيث تضمنت الحملات، ميكنة بنوك الدم.

قال محافظة كفر الشيخ، إن محافظة كفر الشيخ من أولى المحافظات التى تعمل اليوم بشكل كامل بواسطة هذا التطبيق فى اربعة مستشفيات هى مستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى سيدى سالم، ومستشفى بيلا، ومستشفى دسوق العام، وتم عمل كافة التركيبات والتجهيزات من أجهزة كمبيوتر وطابعات وكافة مشتملاتها، تطوير بنكى دم دسوق، وسيدى سالم بأعلى جودة، وتم دعمهم بكافة الأجهزة الطبية المطلوبة من سنتر فيوج مبرد وثلاجات وكراسى أسنان بتكلفة 650 الف جنيه، تم تطوير اربعة أقسام أسنان بمستشفيات سيدى سالم، وفوه، ومطوبس، ودسوق بتكلفة 2 مليون جنيه، تم عمل العديد من حملات وندوات التوعية التى شاركت فيها الرائدات بزيارة اّلاف الأسر لنشر الوعى عن فيروس سى وكيفية تجنب الإصابات الجديدة إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا به، بالإضافة لحملات التبرع بالدم بجامعة كفرالشيخ، والعديد من المنشاّت العامة لنشر ثقافة التبرع الدورى بالدم لتوفير دم اّمن لكل المصريين بتكلفة اجمالية 750 ألف جنيه (ادوات وقاية، وكتيبات، وندوات، وفيديوهات، ومستلزمات أخرى.