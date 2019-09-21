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أمن الأقصر يضبط 3 متهمين فى سرقة سيارة أحد المواطنين

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:58 م
أمن الأقصر يضبط 3 متهمين فى سرقة سيارة أحد المواطنين حبس - ارشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر فى التوصل إلى مرتكبى حادث سرقة سيارة ملاكى فى دائرة مركز شرطة الأقصر، وتم القبض على المتهمين بعد إعداد الأكمنة اللازمة لهم، وتبين أنهم 3 متهمين كونوا عصابة فيما بينهم لسرقة السيارات وطلب مبالغ مالية لإعادتها لمالكيها، فتم تحرير المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهمين الثلاثة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر إخطاراً من الرائد أدهم الملوانى رئيس مباحث مركز شرطة الأقصر، يفيد بتلقى بلاغ من أحد المواطنين مقيم بمدينة الأقصر، أفاد فيه بسرقة سيارته الملاكى، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، وبالاشتراك مع رجال المباحث بمركز شرطة الأقصر، وذلك لسرعة ضبط مرتكبى الحادث.

ومن خلال تكثيف التحقيقات والتحريات وجمع المعلومات بالإشتراك مع رجال قطاع الأمن العام بالأقصر، تمكن رجال المباحث من معرفة مرتكبى الحادث، وتبين أنهم كل من "ح.م" 32 سنة، و"م.ج" 28 سنة، و"أ.ج" 25 سنة، وجميعهم يقيمون بدائرة مدينة الأقصر، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط جميع المتهمين وبمواجهتهم أمام رجال التحقيقات بالمباحث، اعترفوا بتفاصيل ارتكابهم للجريمة ومحاولتهم ابتزاز مالكها لدفع مبلغ مالى لإعادتها له، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


الاقصر

اخبار الاقصر

مديرية امن الاقصر

سرقة السيارات

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