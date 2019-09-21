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أعصار "لورينا" يسقط أمطارا غزيرة على مناطق بخليج كاليفورنيا

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:56 م
أعصار "لورينا" يسقط أمطارا غزيرة على مناطق بخليج كاليفورنيا اعصار-صورة ارشيفية
أ ش أ

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أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن الإعصار (لورينا) اجتاح مناطق بخليج (كاليفورنيا) متسببا في رياح عاتية وسقوط أمطار غزيرة.

وذكر بيان صادر عن المركز، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، أن الإعصار كان على بعد نحو 60 كيلومترا شمال شرقي (كابو سان لوكاس) مثيرا رياحا وصلت سرعتها القصوى إلى 85 كيلومترا؛ ما تسبب في إلغاء الرحلات الجوية إلى (لوس كابوس) بالمكسيك وتأجيل الدراسة بالمدارس المحلية.

بدورها، أوضحت الهيئة الوطنية للمياه بالمكسيك، أن العاصفة أدت إلى هطول أمطار غزيرة في الشرق في مناطق تقع على ساحل خليج (كاليفورنيا) والمناطق المحيطة به في ولايتي سينالوا وناياريت، بالإضافة إلى مناطق بولايتي سونورا ودورانجو الواقعتين في الداخل.

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في مدينة (ميامي) قد رفع - أمس - خطر ما يعرف بـ (لورينا) إلى إعصار من الفئة الأولى.

 

 


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اعصار لورينا

كاليفورنيا

المكسيك

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