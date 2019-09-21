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أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:33 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019 علمات ورقية - ارشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم السبت 21-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7510 ريال سعودى .

دولار أمريكي (USD)

1دولار أمريكي = 3.751 ريال سعودي.

1ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي.

 يورو (EUR)

1 يورو = 4.134 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.241 يورو.

  جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 4.679 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.213 جنيه استرليني.

دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 2.282 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.353 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 2.539 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.393 دولار أسترالي.

 ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.034 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 28.665 ين ياباني.


العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

اخبار الاقتصاد

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