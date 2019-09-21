أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم السبت 21-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7510 ريال سعودى .
دولار أمريكي (USD)
1دولار أمريكي = 3.751 ريال سعودي.
1ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.134 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.241 يورو.
جنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 4.679 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.213 جنيه استرليني.
دولار كندي (CAD)
1 دولار كندي = 2.282 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.353 دولار كندي.
دولار أسترالي (AUD)
1 دولار أسترالي = 2.539 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.393 دولار أسترالي.
ين ياباني (JPY)
1 ين ياباني = 0.034 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 28.665 ين ياباني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة