ارتفعت أسعار الذهب
اليوم السبت 21-9-2019 فى مصر للمرة الثانية، ليصبح إجمالى الارتفاعات التى شهدها المعدن النفيس اليوم 4 جنيهات.
أسعار الذهب اليوم فى مصر :
سعر عيار 18 سجل 589 جنيها للجرام
عيار الذهب 21 سجل 687 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 785 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5496 جنيها
وقال رأفت فريد تاجل ذهب بسوق الصاغة
" الأسعار بوضعها الحالى غير مشجعة على الشراء، ومن ثم التراجع أو الزيادة فى اسعار الذهب لم تؤثر كثير، لأن حجم المبيعات متراجع منذ فترة طويلة.
أسعار الذهب في مصر
، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.
أسعار الذهب في مصر
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أسعار الذهب فى مصر
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