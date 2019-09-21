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أسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 فى مصر

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:02 م
أسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 فى مصر الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 فى مصر للمرة الثانية، ليصبح إجمالى الارتفاعات التى شهدها المعدن النفيس اليوم 4 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم فى مصر :


سعر عيار 18 سجل 589 جنيها للجرام

عيار الذهب 21 سجل 687 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 785 جنيها للجرام 

الجنيه الذهب 5496 جنيها

 

وقال رأفت فريد تاجل ذهب بسوق الصاغة " الأسعار بوضعها الحالى غير مشجعة على الشراء، ومن ثم التراجع أو الزيادة فى اسعار الذهب لم تؤثر كثير، لأن حجم المبيعات متراجع منذ فترة طويلة.
 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

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