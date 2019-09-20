3 تهم رئيسية تواجه حمادة السيد لاعب آسوان و43 متهما بـ"الانضمام لداعش"

كتب إيهاب المهندس

أوشكت الدائرة 30 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان بتهمة الانضمام لداعش، وتوجد تهم رئيسية تواجه المتهمين فى القضية وهى..

1 ـ تولى قيادة جماعة إرهابية

يواجه المتهمين من الأول وحتى السابع بأمر الإحالة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية

وهى التهمة المعاقب عليها بالمادة 86 مكرر من قانون العقوبات والتى تصل للسجن المؤبد.

2 ـ الانضمام لجماعة إرهابية

يواجه 37 متهما بالدعوى تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد، طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

3 ـ الشروع فى قتل

وجهت النيابة للمتهمين لتهمة الشروع فى قتل 3 أمناء شرطة.