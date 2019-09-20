18 مدرسة تبدأ الدراسة غدا بشمال سيناء.. تعرف على التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

تنطلق غدا السبت الدراسة فى 18 مدرسة بشمال سيناء موزعة على إدارات العريش والشيخ زويد وبئر العبد.

وقال حمزة رضوان، مدير عام التعليم بشمال سيناء، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المدارس هى فى إدارة العريش التعليمية مدارس، الذكرى للتعليم الأساسى، والشهيد شريف محمد حسين، والمساعيد بنين، وحمدى بكير، والمعهد الأزهرى، وفصول الشهيد شريف محمد حسين، والشهيد مصطفى جاويش إعدادى، والشهيد مصطفى جاويش ابتدائى.

وتابع، وفى إدارة الشيخ زويد، مدارس الحمايدة الابتدائية، والسكة الحديد بنات، والمعهد الأزهرى، وأبو رفاعى بنات، والسكة الحديد بنين، والشيخ زويد الابتدائية.

وأردف، وفى إدارة بئر العبد التعليمية مدارس، الخربة، والمعهد الأزهرى ابتدائى، والمعهد الأزهرى إعدادى، ورمانة.

وأضاف أن أعداد الطلاب والطالبات الذين سيبدأون الدراسة غدا السبت فى التعليم العام، 5598 فى إدارة العريش، و2166 بالشيخ زويد ، و1470 ببئر العبد، و5601 بالحسنة، و556 بمركز نخل، وبإجمالى 10250 طالبا.

وكشف رضوان، ، أن عدد الطلبة فى التعليم الفنى المقرر بدأهم الدراسة السبت 519 بنطاق مركز بئر العبد، و243 بنطاق مركز الحسنة بإجمالى 762 طالبا.

ومن ناحيته قال حسين عرادة القائم بأعمال مدير عام مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إن أتوبيسات سيتم تسييرها لنقل المعلمين من العريش لمدارسهم بمراكز الشيخ زويد والحسنة ونخل.

وكشف أن لجان المتابعة ستواصل عملها بالمدارس التى ستنطلق فيها الدراسة، كما تم التنسيق مع كافة مجالس المدن لتوفير الخدمات العاجلة من مياه الشرب وأعمال النظافة بمحيط المدارس .