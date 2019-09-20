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107 ملايين جنيه حصيلة كهرباء مصر الوسطى من محاضر سرقات التيار

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 04:00 ص
107 ملايين جنيه حصيلة كهرباء مصر الوسطى من محاضر سرقات التيار الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أنه تم وضع نظام لضبط القراءات للحد من شكاوى المواطنين من الفواتير الخاطئة، من خلال التعاقد مع شركات خارجية متخصصة لقراءة عدادات المشتركين لحل مشكلة عجز عمالة القراءة لضبط قراءة المشتركين.

وأضاف شمعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشركة حريصة على تفعيل دور الضبطية القضائية الممنوحة لبعض العاملين بالشركة لتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى وتحصيل مستحقات الشركة، بهدف الحفاظ على حق الدولة و الحد من الخسائر التى تتكبدها الشركة بسبب السرقات.

وأوضح شمعة أنه تم تحرير (40553) محضر بإجمالى 263.8 مليون جنيه مايو الماضى من خلال حق الضبطية القضائية، وتم تحصيل عدد (35079) محضر باجمالى 107.2 مليون جنيه.

وكان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد كشف أن ما تم انفاقه على استثمارات قطاع الكهرباء منذ عام 2014 وحتى نهاية خطة القطاع لتطوير شبكات النقل والتوزيع نهاية العام المقبل، ومع تشغيل أول مفاعل نووى بالضبعة ستصل إلى تريليون جنيه.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن استثمارات الكهرباء فى مجال الإنتاج والنقل والتوزيع بلغت 515 مليار جنيه، موضحًا أنه بعد إضافة تكلفة المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجاوات ستصل استثمارات قطاع الكهرباء إلى تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن أهداف هذه الاستثمارات لا تقتصر فقط على احتياجات المواطنين للإنارة، وإنما بهدف جذب الاستثمارات والتنمية الاقتصادية وتأمين التغذيه الكهربائية للأجيال القادمة حتى 2050.

 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

سرقات التيار الكهربائى

الضبطية القضائية

مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

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