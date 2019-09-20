وزير الأوقاف: مروجى الشائعات والأكاذيب على مواقع التواصل من المنافقين

البحيرة - ناصر جودة

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمدينة دمنهور، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة البحيرة.

وقام وزير الأوقاف بإلقاء خطبة الجمعة عن موقف الإسلام والكبر فى الاسلام.

وأكد وزير الأوقاف، أن أشد صور الكبر هو الاستعلاء على الحق والدين الحقيقى من أجل هوى النفس، مضيفا أننا نتعرض لموجة من الأكاذيب والشائعات لخلق الفتن والفوضى فى المجتمع، وأن الإسلام نهى عن الخوض فى الأعراض ونشر الأكاذيب.

واعتبر وزير الأوقاف، من ينشر الفحش والأكاذيب خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى من المنافقين الذين لا عهد لهم، وهم فى الدرك الأسفل من النار.



وزير الأوقاف خلال صلاة الجمعة



صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة دمنهور (2)



صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة دمنهور (3)



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