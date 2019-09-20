"هشم رأسه بشومة وطعنه بالسكين".. اعرف تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت مناظرة جثة عامل، قٌتل على يد شقيقه بالعياط، إصابة المجنى عليه بتهشم بمنطقة الرأس، نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية "شومة"، بالإضافة إلى إصابته بجرح قطعى أعلى البطن، مما تسبب فى خروج جزء من الأحشاء.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، بسبب خلاف بينه والمجنى عليه، متعلق بالميراث، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، مما دفعه للاعتداء عليه "بشومة"، ثم طعنه بسكين.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، والتصريح بدفن جثة الضحية بعد تشريحها.

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل الرائد أحمدص بحى رئيس مباحث العياط، إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين مقتل "ر.ص" 31 سنة، على يد شقيقه "أ" 26 سنة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.