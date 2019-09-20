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نواب أمريكيون يطالبون بحظر السجائر الاليكترونية حتى ثبوت عدم ضررها

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 09:43 م
نواب أمريكيون يطالبون بحظر السجائر الاليكترونية حتى ثبوت عدم ضررها السجائر الالكترونية
كتب أحمد علوى

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طالب العديد من أعضاء الحزب الديموقراطى والجمهورى بمجلس الشيوخ الأمريكى، إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بحظر السجائر الإلكترونية فورا حتى ينتهى الجدل الدائر حول مخاطرها، على ان يتم استئناف تدولها فى حال ثبوت سلامتها على الصحة.

وفي رسالة للقائم بأعمال مفوض الإدارة ند شاربلس، استشهد أعضاء مجلس الشيوخ ديك ديربن، وليزا موركوفسكى، وجيف ميركلى، وريتشارد بلومنتال بتقارير نشرت مؤخراً عن 530 حالة إصابة بأمراض في الرئة ترتبط بالسجائر الإلكترونية فضلاً عن 8 حالات وفاة.

ارتفعت حالات الإصابة بالأمراض المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة إلى 530 ، وفقا لما أعلنه مركز السيطرة على الأمراض والوقاية  (CDC)، حيث يواصل العلماء البحث  عن سبب "مرض الرئة" الذي قتل 7 أشخاص حتى الآن.

 


مجلس الشيوخ الامريكى

السجائر الالكترونية

حظر السجائر الإلكترونية

اخبار العالم

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