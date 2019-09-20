موجز 1..الحكومة تنفى 10 شائعات.. والأهلى والزمالك فى "قمة االنار"

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة الماضية أخبار وتغطيات حدثية، أبرزها التغطية الشاملة لمباراة الكلاسيو الأهلى والزماكل فى السوبر المحلي، فصلا عن تغطيات سياسية وفنية واقتصادية.

وفيما بلى موجز أهم أخبارالساعة 1 ظهرا

فيديو وصور.. 10 شائعات نفتها الحكومة.. تعرف عليهم

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، 10 شائعات انتشرت خلال الفترة من 13-20 سبتمبر الجارى.

طقس الغد لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 6 مناطق بالمحافظة وهى "تقسيم النصر للسيارات بوادى حوف – مساكن الضباط – منطقة المصانع بعزبة زين – منطقة الملاء بعزبة الوالدة – عزبة الهجانة – عزبة الصفيح بالمعصرة" لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 10 صباح غد السبت وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، بشارع النصر للسيارات بوادى حوف.

حب على السجادة الحمراء.. شاهد النجوم ونصفهم الحلو بافتتاح مهرجان الجونة

حالة من الرومانسية والحب سيطرت على الأجواء بين الفنانين وزوجاتهم، أو الفنانات وأزواجهم، خلال حضورهم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة أمس، الخميس، رافعين شعار "حب على السجادة الحمراء"، وكأنهم يبعثون رسائل بأن حضور فعالية دون النص الحلو لن يكون ممتعًا.

احذر.. استخدام هاتفك فى الحمام يصيبك بالبواسير

كثيرا ما يلجأ المستخدمون خلال ذهابهم إلى الحمام لاصطحاب هواتفهم الذكية معهم لتمضية الوقت، إلا أن هذه العادة المغرية قد تسبب مشاكل صحية خطيرة، كما حذر الأطباء، وعلى وجه الخصوص، يقولون إن هذا قد يصيب المستخدمين بالبواسير.

الحكومة ترد على شائعات بيع المبانى التاريخية

نفت وزارة قطاع الأعمال العام، ما تردد من أنباء بشأن بيع الحكومة للمبانى التاريخية، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة للمبانى التاريخية، مُوضحةً أنه لا يوجد أى تفكير فى بيع المبانى التاريخية، وذلك باعتبارها ثروة لا تُقدر بثمن، وأن هناك خطة لتطوير وترميم تلك المبانى.

وصول 4 قطع أثرية ضخمة إلى المتحف المصرى الكبير.. صور

وصل منذ قليل إلى بهو المتحف المصرى الكبير 4 قطع أثرية ضخمة قادمة من المتحف المصرى بالتحرير، والمقرر عرضها على الدرج العظيم عند افتتاح المتحف فى 2020.

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

أفردت الصحافة الخليجية الصادرة اليوم، الجمعة، مساحات واسعة للحديث عن المباراة المرتقبة التى تجمع بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى السابعة مساء اليوم بملعب "برج العرب" فى بطولة كأس السوبر.

موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك الليلة

يواجه النادي الأهلى غريمه التقليدى الزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى قمة السوبر المصرى، المقرر إقامته وسط حضور 10 آلاف مُشجع، ويخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018، بينما يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم، حيث يسعى كلا القطبين للتتويج بالبطولة لإسعاد جماهيره قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

سوبر الاهلى والزمالك.. 4 تحديات لـ"ميتشو" فى "سنة أولى قمة".. الخواجة الصربى يسعى لاقتناص لقب أسرع مدرب يحصد بطولتين فى شهر.. تحقيق الانتصار الأول بالديربى بعد فيريرا.. وصراع خاص لكسر رقم هنرى ميشيل

تترقب جماهير الساحرة المستديرة السابعة مساء اليوم لمتابعة مباراة القمة التى تجمع الأهلى مع الزمالك على ملعب برج العرب فى السوبر المصرى، بحضور 10 آلاف مُشجع، ويخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 بينما يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم، وسيكون الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، على موعد لكتابة تاريخ خاص له مع القلعة البيضاء، فى حال الفوز على الأهلى والتتويج ببطولة السوبر المصرى، ينتظره العديد من الأرقام القياسية فى مشواره التدريبى نستعرضه فى التقرير التالى..

خريطة أسعار جديدة لاشتراكات النقل العام قبل انطلاق العام الدراسى.. 6 أماكن لاستخراج الاشتراك.. خصومات 60% للطلبة و50% للمعاقين وكبار السن و40% للجمهور.. ومحافظ القاهرة: نسعى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

قبيل ساعات من انطلاق العام الدراسى الجديد رسميًا فى الجامعات وأغلب الصفوف بالمراحل التعليمية المختلفة، أعلنت هيئة النقل العام فى القاهرة خريطة أسعار الاشتراكات الجديدة، وحجم التخفيضات التى أشارت إليها فى وقت سابق للطلاب والجمهور.

مجرمون جدد من الإخوان فى عملية «معهد الأورام» الإرهابية.. اكتشاف متهمين آخرين فى حادث التفجير .. واستعجال التحريات التكميلية وتقرير المعمل الجنائى.. تجديد حبس الإرهابى حسام عادل 15 يوما.. وقرار بضبط الهاربين

20 شهيدا وقرابة 40 مصابا طالتهم آخر العمليات الإرهابية التى نفذتها عناصر الإخوان، وبينما أكدت المعلومات الأولية تورط عدد من أعضاء الجماعة داخل مصر وخارجها فى الجريمة، كشفت التحقيقات عن اشتراك آخرين فى الجريمة البشعة التى وقعت قبل عيد الأضحى بأيام فى محيط معهد الأورام بالقاهرة، حيث واصلت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول للنيابة، وتضمنت التحقيقات مواجهة المتهم المحبوس حسام عادل بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة بحوزته، وأقوال شهود العيان وتفريغ الكاميرات فى محيط واجهة معهد الأورام والمعهد القومى لصحة ورعاية المرأة، ونتائج لجنة المعمل الجنائى التى انتدبتها النيابة.