سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20/9/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20/9/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 
 
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 
 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
الفجر 4:14   ص 
 
الظهر 11:48 ص 
 
العصر 3:17 
 
المغرب 5:56 
 
العشاء 7:13 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
الفجر 4:18 ص 
 
الظهر 11:53 
 
العصر 3:22 
 
المغرب 6:01 م 
 
العشاء 7:19 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
الفجر 4:09 
 
الظهر 11:44 م 
 
العصر 3:13 م 
 
المغرب 53: 5 م 
 
العشاء 7:10 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
الفجر 4:04 ص 
 
الظهر 11:36 
 
العصر 3:04 
 
المغرب 5:44 م 
 
العشاء 6:59 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
الفجر 4:13 ص 
 
الظهر 11:42 ص 
 
العصر 3:09 م 
 
المغرب 5:50 م 
 
العشاء 7:03 
 
 
 
 
 
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 
 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
الفجر 4:48 ص
 
الظهر 12:14 م 
 
العصر 3:39 م 
 
المغرب 6:23 م 
 
العشاء 7:32 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
الفجر 4:46 ص 
 
الظهر 12:15 م 
 
العصر 3:41 م 
 
المغرب 6:25 م
 
العشاء 7:35 م 
 
 
 
الرياض 
 
الفجر 4:17 ص 
 
الظهر 11:47 ص 
 
العصر 3:13 م 
 
المغرب 5:57 م 
 
العشاء 7:07 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
الفجر 4:00 
 
الظهر 11:33 م 
 
العصر 3:02 م 
 
المغرب 5:43 
 
العشاء 6:58 م 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
الفجر 4:47 ص 
 
الظهر 12:16 م 
 
العصر 3:43 م 
 
المغرب 6:22 م 
 
العشاء 7:36 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
الفجر 4:42 ص 
 
الظهر 12:21 م 
 
العصر 3:50 م 
 
المغرب 6:30 م 
 
العشاء 7:50 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
الفجر 4:08 ص 
 
الظهر 11:42 ص 
 
العصر 3:10 م 
 
المغرب  5:49 م 
 
العشاء 7:06 م 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

مواقيت الصلاه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19/9/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18/9/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17/9/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16/9/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15/9/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يفتح سوبر الأهلي والزمالك الباب لعودة الجمهور فى الدوري خلال الموسم الجديد؟.. التشجيع المثالي يُمهّد طريق عودة الجمهور للمدرجات.. وتجربة "تذكرتي" قادرة على حل المعادلة الصعبة

هل يفتح سوبر الأهلي والزمالك الباب لعودة الجمهور فى الدوري خلال الموسم الجديد؟.. التشجيع المثالي يُمهّد طريق عودة الجمهور للمدرجات.. وتجربة "تذكرتي" قادرة على حل المعادلة الصعبة

"التعليم" تعلن تفعيل الغياب الإلكترونى بالأسبوع الأول للدراسة فى 10 صفوف

"التعليم" تعلن تفعيل الغياب الإلكترونى بالأسبوع الأول للدراسة فى 10 صفوف

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

250 ألف جنيه غرامة أو الحجب عقوبة نشر الأخبار الكاذبة فى الإعلام

250 ألف جنيه غرامة أو الحجب عقوبة نشر الأخبار الكاذبة فى الإعلام

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

أخبار× 24 ساعة.. موقع دعم مصر يتلقى تظلمات بطاقات التموين حتى نهاية أكتوبر

أخبار× 24 ساعة.. موقع دعم مصر يتلقى تظلمات بطاقات التموين حتى نهاية أكتوبر

إغلاق جزئى لكوبرى عباس أمام القادم من الجيزة للقاهرة لإصلاح الفواصل

إغلاق جزئى لكوبرى عباس أمام القادم من الجيزة للقاهرة لإصلاح الفواصل

عايز تستخرج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى من المنزل.. إليك الخطوات

عايز تستخرج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى من المنزل.. إليك الخطوات

الأهلى يبحث عن تعزيز رقمه القياسى فى السوبر 11 أمام غريمه التقليدى

الأهلى يبحث عن تعزيز رقمه القياسى فى السوبر 11 أمام غريمه التقليدى

موجز أخبار الاقتصاد.. بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز أخبار الاقتصاد.. بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

"الأهلى والزمالك فى أشرس كلاسيكو للتتويج بالسوبر".. غدا على اليوم السابع

"الأهلى والزمالك فى أشرس كلاسيكو للتتويج بالسوبر".. غدا على اليوم السابع

انطلاق فعاليات الملتقى الأول لاستراتيجيات "الاقتصاد الأخضر " 29 سبتمبر

انطلاق فعاليات الملتقى الأول لاستراتيجيات "الاقتصاد الأخضر " 29 سبتمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة