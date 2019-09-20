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مطران سوهاج للكاثوليك يزور كاتدرائية طهطا ويلقى محاضرة اليوم

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:00 ص
مطران سوهاج للكاثوليك يزور كاتدرائية طهطا ويلقى محاضرة اليوم كنيسة - أرشيفية
سارة علام

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يتوجه الأنبا باسليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، إلى كاتدرائية يسوع الملك بطهطا اليوم الخميس، وهو اللقاء الأول للأنبا باسيليوس بعد سيامته الأسقفية مطرانا لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك في الثالث من شهر أغسطس الماضي.

ويسافر الأنبا باسيليوس، أيضًا لكنيسة الكاثوليك بالشارونية في إطار زياراته لكافة كنائس سوهاج.

وكانت رعية الأقباط الكاثوليك بجهينة استقبلت، يوم 9 سبتمبر الجارى، الأنبا باسيليوس مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك، فى زيارته الأولى للكنيسة بعد تنصيبه مطراناً للإيبارشية، وكان فى استقباله الأب أرميا عياد راعى الكنيسة والأخوات الراهبات، وشعب غفير من كافة الطوائف بالمدينة.

كما حضر وفد من الكنيسة الأرثوذكسية ترأسه شيخ كهنة الكنيسة الأرثوزكسية بجهينة للترحيب بالمطران، الذى ترأس صلوات الذبيحة الإلهية واحتفال المناولة الأولى لأطفال الرعية، وقدم الأنبا باسيليوس الشكر لشعب الكنيسة على حفاوة الاستقبال وعمق المحبة التى ظهرت على وجوههم ، كما تقدم بالشكر نيابة عن الشعب للأنبا يوسف أبو الخير المطران الشرفى لسوهاج.

الأب باسيليوس فوزي وُلد 16 ديسمبر 1956م بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1978م.
 
درس مطران سوهاج العلوم الدينية والفلسفة اللاهوتية بالكلية الإكليريكية بالمعادي عام 1980م وهو ذات العام الذي شهد سيامتة الكهنوتية بيد الكاردينال أنطونيوس، وعيّن راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983م.


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