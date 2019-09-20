مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة على طريق الضبعة

مطروح - حسن مشالى

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى على محور الضبعة (اتجاه القاهرة)، وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزى، وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وتلقى وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور محسن طه عبدالرازق، إخطارًا من مستشفى العلمين المركزى بدخول 3 جثث هامدة باسم حسين محمود حسين 15سنه، وعبدالله محمود حسين 19سنه، ومحمود حسين محمد 58سنه.

كما استقبل المستشفى 5 مصابين هم: أسماء محمود حسين 23سنه، كدمات وسحجات متعدده بالجسم، ورهف محمود أحمد سنة ونصف، كدمات وسحجات متعددة بالجسم، ورنا محمود أحمد سنة ونصف، كدمات وسحجات متعدده بالجسم، وعفاف عبدالواحد جمعه 49سنه، اشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات العنقيه وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد محمود حسين 25 سنه، واشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم.